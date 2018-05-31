19:50 31.05.2018 | Политика | Новости
100195573:test

Президент Чехии пообещал Бабишу премьерство

Глава Чешской Республики Милош Земан намерен шестого июня 2018 года во второй раз поставить Андрея Бабиша на пост премьер-министра, который в данный момент исполняет обязанности лидера правительства.

Президент Чехии пообещал Бабишу премьерство

Об этом сообщает Radio Praha.

31 мая 2018 года прошла деловая встреча власти Чехии в лице Земана и Бабиша на территории загородной резиденции президента страны в замке Ланы. В ходе встречи глава Чехии заявил, что определит Андрея Бабиша на должность премьера, но для этой цели ему необходимо "некоторое время", чтобы успеть сформировать кабинет министров. 

Как утверждает Бабиш, голосование о доверии новому правительству могут провести в период с десятого по 17 июля 2018 года. 

Сам действующий президент Милош Земана торжественно вступил на свой пост на второй пятилетний срок 8 марта 2018 года в Праге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Чехия готовит программу, благодаря которой ускорится трудоустройство украинцев.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на пятницу немного укрепил курс гривны ЕС обратится в ВТО из-за новых пошлин США МИД Украины освободило от должности генконсула в Гамбурге В ЕС с пониманием отнеслись к спецоперации с Бабченко
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив