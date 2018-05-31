Президент Чехии пообещал Бабишу премьерство

Об этом сообщает Radio Praha.

31 мая 2018 года прошла деловая встреча власти Чехии в лице Земана и Бабиша на территории загородной резиденции президента страны в замке Ланы. В ходе встречи глава Чехии заявил, что определит Андрея Бабиша на должность премьера, но для этой цели ему необходимо "некоторое время", чтобы успеть сформировать кабинет министров.

Как утверждает Бабиш, голосование о доверии новому правительству могут провести в период с десятого по 17 июля 2018 года.

Сам действующий президент Милош Земана торжественно вступил на свой пост на второй пятилетний срок 8 марта 2018 года в Праге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чехия готовит программу, благодаря которой ускорится трудоустройство украинцев.