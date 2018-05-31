15:15 31.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко заявил о встречи с главой МИД Германии

Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен провести деловую встречу с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом сегодня, 31 мая 2018 года, в 21:00.

Порошенко заявил о встречи с главой МИД Германии

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Ивано-Франковской области.

По его словам, сразу после окончания дел в Ивано-Франковске к 21:00 он прибудет на встречу с министром иностранных дел Германии, который в данных момент находится на территории Украины.

Отмечается, что в коалиционное соглашение немецкого руководства страны зачислили пункт об обязательности миротворческого контингента на востоке нашего государства.

Помимо этого, на сегодня были запланированы переговоры лидеров внешнеполитических ведомств Украины и Германии - Павла Климкина и Гайко Мааса. Они обговорят моменты повышения взаимодействия с планом политического урегулирования военного сопротивления на Донбассе. С этой целью политики проведут совместную поездку в Донецкую область для "ознакомления с ситуацией в регионе".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 31 мая в украинскую столицу прибудет с двухдневным визитом министр иностранных дел Германии Хайко Маас.


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