Порошенко заявил о встречи с главой МИД Германии

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Ивано-Франковской области.

По его словам, сразу после окончания дел в Ивано-Франковске к 21:00 он прибудет на встречу с министром иностранных дел Германии, который в данных момент находится на территории Украины.

Отмечается, что в коалиционное соглашение немецкого руководства страны зачислили пункт об обязательности миротворческого контингента на востоке нашего государства.

Помимо этого, на сегодня были запланированы переговоры лидеров внешнеполитических ведомств Украины и Германии - Павла Климкина и Гайко Мааса. Они обговорят моменты повышения взаимодействия с планом политического урегулирования военного сопротивления на Донбассе. С этой целью политики проведут совместную поездку в Донецкую область для "ознакомления с ситуацией в регионе".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 31 мая в украинскую столицу прибудет с двухдневным визитом министр иностранных дел Германии Хайко Маас.