Порошенко объявил десятилетия украинского языка

Президент Украины Петр Порошенко намерен в 2018 году объявить десятилетие украинского языка. Об этом глава украинского государства сообщил на своей страничке в микроблоге в Twitter.
Так, в своем посте Порошенко заявил, что он подписывает указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины".
Вместе президент отметил, что совсем недавно в нашей стране 323 тысячи 400 человек прошли тест ВНО с украинского языка и литературы.
"Рекордное число абитуриентов выбрали для сдачи именно украинский язык. Растет престижность, уровень владения. Важно, что мы возвращаемся к своей истории", - добавил Порошенко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дипломат Франции, 42-летняя Изабель Дюмон, продемонстрировала свое хорошее знание украинского языка, который на протяжении длительного времени изучала тайно.