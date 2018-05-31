Порошенко объявил десятилетия украинского языка

Так, в своем посте Порошенко заявил, что он подписывает указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины".

Вместе президент отметил, что совсем недавно в нашей стране 323 тысячи 400 человек прошли тест ВНО с украинского языка и литературы.

"Рекордное число абитуриентов выбрали для сдачи именно украинский язык. Растет престижность, уровень владения. Важно, что мы возвращаемся к своей истории", - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дипломат Франции, 42-летняя Изабель Дюмон, продемонстрировала свое хорошее знание украинского языка, который на протяжении длительного времени изучала тайно.