14:35 31.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко объявил десятилетия украинского языка

Президент Украины Петр Порошенко намерен в 2018 году объявить десятилетие украинского языка. Об этом глава украинского государства сообщил на своей страничке в микроблоге в Twitter.

Порошенко объявил десятилетия украинского языка

Так, в своем посте Порошенко заявил, что он подписывает указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины".

Вместе президент отметил, что совсем недавно в нашей стране 323 тысячи 400 человек прошли тест ВНО с украинского языка и литературы.

"Рекордное число абитуриентов выбрали для сдачи именно украинский язык. Растет престижность, уровень владения. Важно, что мы возвращаемся к своей истории", - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дипломат Франции, 42-летняя Изабель Дюмон, продемонстрировала свое хорошее знание  украинского языка, который на протяжении длительного времени изучала тайно.


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