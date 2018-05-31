21:54 31.05.2018 | Политика | Новости
100195580:Polishuk

Парламент Испании собирает голоса за отставки премьера

В Испании в парламенте собирают голоса за отставку премьер-министра страны Мариано Рахоя.

Парламент Испании собирает голоса за отставки премьера

По состоянию на четверг, 31 мая, 80 депутатов готовы проголосовать за его отставку при минимально необходимых 176 голосах. Как сообщает El Pais, сегодня в парламенте проходят дебаты по отставке правительства. Голосование состоится в пятницу.

Отставку инициировала ведущая оппозиционная сила - Социалистическая партия, которая имеет 84 депутата. Их также решили поддержать 67 депутатов левой партии "Подемос", а также две прокаталонськие партии ERC и PDeCat, баскские националистические партии PNV и EH Bildu, валенсийский "Compromнs" и единственный депутат партии "Nueva Canarias" с Канарских островов.

Издание отмечает, что если парламент отправит Рахоя в отставку, лидер социалистов Педро Санчес немедленно займет его место. Он уже пообещал в случае успеха возобновить диалог с новым каталонским правительством и пойти на уступки относительно бюджета, которых требует "Подемос".

Однако, Рахой может добровольно уйти в отставку, и тогда его правительство продолжит работать под руководством исполняющего обязанности до назначения нового премьера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в парламенте Испании началось обсуждение отставки правительства премьер-министра Мариано Рахоя из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей Народной партией.


Поделиться
Читайте также:
 
В центре Киева сгорел автобус - ВИДЕО Кличко заверил, что с сентября парковаться в Киеве в запрещенных местах будет дорого Порошенко исключил варианты наступления и капитуляции для достижения мира на Донбассе Данилюк заявил, что не собирается в отставку
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив