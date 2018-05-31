Парламент Испании собирает голоса за отставки премьера

По состоянию на четверг, 31 мая, 80 депутатов готовы проголосовать за его отставку при минимально необходимых 176 голосах. Как сообщает El Pais, сегодня в парламенте проходят дебаты по отставке правительства. Голосование состоится в пятницу.

Отставку инициировала ведущая оппозиционная сила - Социалистическая партия, которая имеет 84 депутата. Их также решили поддержать 67 депутатов левой партии "Подемос", а также две прокаталонськие партии ERC и PDeCat, баскские националистические партии PNV и EH Bildu, валенсийский "Compromнs" и единственный депутат партии "Nueva Canarias" с Канарских островов.

Издание отмечает, что если парламент отправит Рахоя в отставку, лидер социалистов Педро Санчес немедленно займет его место. Он уже пообещал в случае успеха возобновить диалог с новым каталонским правительством и пойти на уступки относительно бюджета, которых требует "Подемос".

Однако, Рахой может добровольно уйти в отставку, и тогда его правительство продолжит работать под руководством исполняющего обязанности до назначения нового премьера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в парламенте Испании началось обсуждение отставки правительства премьер-министра Мариано Рахоя из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей Народной партией.