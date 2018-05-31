Народного депутата Гончаренка обокрали - ФОТО

Об этом твердят украинские СМИ.

Гараж народного депутата взломали и обокрали. Гончаренко пошутил, что скорее всего грабители незаконно вторглись на его территорию в поисках дорогого автомобиля, но им не повезло, поскольку он "необычный" депутат.

Он добавил, что вместо "депутатской" машины злоумышленники наткнулись на три велосипеда. Двухколесные транспортные средства принадлежат супруге политика, ему и его сыну.

Гончаренко отнесся с юмором к ситуации и предположил, что воры теперь стали добрыми. Для тех, кто не знаком с известным мультфильмом "Простоквашино", депутат пояснил, что имеет ввиду слова персонажа Почтальйона Печкина и его фразу: "Это я раньше чего злой был, потому что у меня велосипеда не было".

Стоит отметить, что Гончаренко является частым членом массовых велозабегов. Так, в конце апреля 2018 года Гончаренко участвовал в велозаезде в Одессе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты не успеют принять закон об антикоррупционном суде во втором чтении, как заявил Гончаренко.