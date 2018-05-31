Народного депутата Гончаренка обокрали - ФОТО

Народного депутата Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренка обокрали сегодня ночью, 31 мая 2018 года. У политика украли три транспортных средства из гаража.
Об этом твердят украинские СМИ.
Гараж народного депутата взломали и обокрали. Гончаренко пошутил, что скорее всего грабители незаконно вторглись на его территорию в поисках дорогого автомобиля, но им не повезло, поскольку он "необычный" депутат.
Он добавил, что вместо "депутатской" машины злоумышленники наткнулись на три велосипеда. Двухколесные транспортные средства принадлежат супруге политика, ему и его сыну.
Гончаренко отнесся с юмором к ситуации и предположил, что воры теперь стали добрыми. Для тех, кто не знаком с известным мультфильмом "Простоквашино", депутат пояснил, что имеет ввиду слова персонажа Почтальйона Печкина и его фразу: "Это я раньше чего злой был, потому что у меня велосипеда не было".
Стоит отметить, что Гончаренко является частым членом массовых велозабегов. Так, в конце апреля 2018 года Гончаренко участвовал в велозаезде в Одессе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты не успеют принять закон об антикоррупционном суде во втором чтении, как заявил Гончаренко.