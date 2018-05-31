МИД уволил консула в Гамбурге из-за антисемитских заявлений

Такое решение принято из-за его антисемитских заявлений. Как сообщает пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства, дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел министерства провела служебное расследование, по результатам которого комиссия пришла к выводу, что действия Марущинця расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы.

В связи с чем комиссия считает, что действия Марущинця являются "несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы" и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы.

Приказ об увольнении Марущинця с должности и дипломатической службы выдано 30 мая. Копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования МИД передало для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы, - добавили в МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 мая 2018 года спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что работника генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинця отстранили от обязанностей на время проверки его антисемитских публикаций в социальных сетях.