23:27 31.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД уволил консула в Гамбурге из-за антисемитских заявлений

Министерство иностранных дел Украины уволил консула Украины в Гамбурге Василия Марущинця.

МИД уволил консула в Гамбурге из-за антисемитских заявлений

Такое решение принято из-за его антисемитских заявлений. Как сообщает пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства, дисциплинарная комиссия по рассмотрению дисциплинарных дел министерства провела служебное расследование, по результатам которого комиссия пришла к выводу, что действия Марущинця расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы.

В связи с чем комиссия считает, что действия Марущинця являются "несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы" и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы.

Приказ об увольнении Марущинця с должности и дипломатической службы выдано 30 мая. Копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования МИД передало для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы, - добавили в МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 мая 2018 года спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что работника генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинця отстранили от обязанностей на время проверки его антисемитских публикаций в социальных сетях.


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