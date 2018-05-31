МИД Украины освободило от должности генконсула в Гамбурге

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что действия Марущинца были скоординированы в сторону нарушения присяги государственного работника, норм этического поведения служащих. В решении комиссии добавили, что также его поступки приносят ущерб авторитету украинской службы и не соответствуют дипломатической деятельности и правилам несения государственной службы.

В связи с его антисемитскими заявлениями было предложено назначить в сторону указанного должностного лица дисциплинарное взыскание в виде снятия с должности.

Копию дисциплинарного дела и результатов служебного расследования направят для дальнейшего правового анализа в правоохранительные органы. Это связано с тем, что резонансные действия могут вмещать признаки уголовного преступления, а именно разжигание межнациональной розни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправится с рабочим визитом в Нью-Йорк.