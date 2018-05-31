10:41 31.05.2018 | Политика | Новости
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Меркель назвала еврозону "лучшей гарантией" мира в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает расширение еврозоны и считает ее "лучшей гарантией" мира в Европе.

Меркель назвала еврозону

Об этом передает агентство Bloomberg.

"Что такое Европа? Европа - это обещание мира. И Европа сохранила это обещание в течение семи десятилетий, самого длинного периода в своей истории. – заявила Меркель.

Кроме того, она подчеркнула, что общая валюта евро является лучшей гарантией того, что страны смогут гарантировать мир.

Отметим, данное заявление немецкий канцлер сделала на фоне нарастающей тревоги из-за политического кризиса в Италии и опасений валютного кризиса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Европейский союз принял решение о введении нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы. Такие меры будут приняты в связи с переизбранием на очередной срок президента Николаса Мадуро.


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