Меркель назвала еврозону "лучшей гарантией" мира в Европе

Об этом передает агентство Bloomberg.

"Что такое Европа? Европа - это обещание мира. И Европа сохранила это обещание в течение семи десятилетий, самого длинного периода в своей истории. – заявила Меркель.

Кроме того, она подчеркнула, что общая валюта евро является лучшей гарантией того, что страны смогут гарантировать мир.

Отметим, данное заявление немецкий канцлер сделала на фоне нарастающей тревоги из-за политического кризиса в Италии и опасений валютного кризиса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский союз принял решение о введении нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы. Такие меры будут приняты в связи с переизбранием на очередной срок президента Николаса Мадуро.