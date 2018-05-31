Комитет Рады внес предложения по бюджетной резолюции на 2019-2021

Об этом сообщает информационное управление Верховной рады.

После рассмотрения проекта постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы, №8357, комитетом направлено в комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета предложения для их учета в окончательной редакции проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы.

Кроме того, в комитете предлагают дополнить разделы проекта "Основные задачи бюджетной политики", "Выполнение и реализация приоритетных государственных целевых программ и государственных инвестиционных проектов" приоритетным направлением "господдержка строительства доступного жилья, предоставления льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство и приобретение жилья".

Также предлагается раздел "Основные задачи бюджетной политики" в части сбалансированности и устойчивости бюджетной системы дополнить направлением "обеспечение полного финансирования из госбюджета делегированных государством полномочий, выполнение которых возлагается на органы местного самоуправления". А раздел "Взаимоотношения государственного бюджета с местными бюджетами" - направлением "завершение подготовки и реализации второго этапа монетизации льгот и жилищных субсидий на уровне потребителя".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Комитет парламента по вопросам экономической политики порекомендовал Верховной раде принять к сведению отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 год. Отмечается, что после слушания отчета АМКУ о проделанной работе за 2017 год, который был представлен главой Антимонопольного комитета Украины Юрием Терентьевым, поступило предложение обратить особое внимание на соответствующий отчетный план.