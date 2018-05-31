13:19 31.05.2018 | Политика | Новости
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Европа готова ответить на американские пошлины, - министр Франции

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что представители Европейского Союза должны ответить на американские пошлины. В частности, речь идет на ввоз стали и алюминия

Европа готова ответить на американские пошлины, - министр Франции

Об этом сообщает французское издание Orange.

Как считает Ле Мэр, возможное введение таможенных тарифов на сталь и алюминий может быть неоправданное и опасное. В связи с этим, правительство Франции не намерено развивать торговую войну.

"Наши американские друзья должны знать, что если они примут агрессивное по отношению к ЕС решение, Европа не оставит это без реакции", - добавил министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Соединенных Штатов Америки предлагает Евросоюзу снизить поставки стали и алюминия в США на 10 процентов. Отмечается, что Вашингтон направил Брюсселю несколько предложений. В одном из них, европейским поставщикам алюминия и стали в США, предлагают установить квоту, составляющую 90 процентов от их экспорта данной продукции.


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