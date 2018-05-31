Бабченко намерен получить гражданство Украины

В четверг, 31 мая, на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, о чем шла речь во время его встречи с представителем администрации президента Украины, он ответил, что речь шла о том, как помочь получить гражданство. Я не стал отказываться, скажу честно, - сказал Бабченко, пояснив, что у него есть вид на постоянное проживание в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

Вместе с тем комментируя встречу с президентом, Бабченко отметил, что после этой спецоперации, когда президент страны приглашает, отказываться будет невежливо. Эта страна дала мне где жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни. Я благодарен за это. Президент этой страны является олицетворением этой страны, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представительство Министерства иностранных дел Бельгии очень недовольно инсценировкой убийства российского журналист Аркадия Бабченко. По мнению ведомства нельзя таким способом бороться с фейковыми новостями.