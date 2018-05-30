09:57 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венгрия предложила Украине создать межправительственную группу по "языковому" урегулированию

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто предложил Украине создать межправительственную рабочую группу, которая будет контролировать выполнение рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об образовании".

Венгрия предложила Украине создать межправительственную группу по

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

Сиярто считает, что политика Венгрии была построена на поддержке европейских и евроатлантических интеграционных процессов, касательно Ураины.

Венгрия не заинтересована в споре и хочет найти окончательное решение в этой ситуации.

"В группу должны входить руководители министерств, ответственные за иностранные дела и образование, а также представители венгерского меньшинства в Украине для контроля за выполнением решения Венецианской комиссии", — добавил Сиярто.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что правительство страны продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению.


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