Венгрия предложила Украине создать межправительственную группу по "языковому" урегулированию

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

Сиярто считает, что политика Венгрии была построена на поддержке европейских и евроатлантических интеграционных процессов, касательно Ураины.

Венгрия не заинтересована в споре и хочет найти окончательное решение в этой ситуации.

"В группу должны входить руководители министерств, ответственные за иностранные дела и образование, а также представители венгерского меньшинства в Украине для контроля за выполнением решения Венецианской комиссии", — добавил Сиярто.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что правительство страны продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению.