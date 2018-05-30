В российском Совете Федерации приняли закон о контрсанкциях

Об этом сообщает сайт Совфеда.

Документ представил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, заявив, что закон носит рамочный характер. Предусматривается вероятность предоставления руководству РФ права на введение перечня мер экономического и политического характера.

Они будут направлены на защиту интересов и безопасности России, прав и свобод ее населения. Защита будет проводится посредством реализации мер, связанных с предупреждением и ликвидацией "противозаконных и недружественных действий США и других заграничных стран". Имеются ввиду те государства, которые приняли решения о поддержке США во внедрении экономических ограничительных мер в сторону некоторых отраслей экономики РФ, российских юридических и физических лиц.

Российские меры могут отменится в случае ликвидации обстоятельств, послуживших фундаментом для их введения, или по решению правительства РФ.

Напомним, как ранее сообщал "Ура-Информ", Белый дом приостановил введение новых северокорейских санкций в отчаянной попытке провести саммит.