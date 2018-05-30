18:51 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Минске прошел жесткий спор с требованием остановить эскалацию на Донбассе, - Геращенко

В столице Беларуси в ходе заседания трехсторонней контактной группы провели жесткую дискуссию, на которой вымогали немедленно прекратить насилие и обострение ситуации.

В Минске прошел жесткий спор с требованием остановить эскалацию на Донбассе, - Геращенко

Об этом заявляет представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в своем Facebook.

По ее словам, украинские представители в ТКГ, дипломатическими методами заявили свое выступление в связи с деструктивной политикой россиян и контролируемых ими боевиков. Как она описывает, это была тяжелый, жесткий спор с требованием сейчас же прекратить насилие и эскалацию ситуации.

Геращенко отметила, что абсолютно не воспринимается позиция России о прямых переговорах с республиками, потому что все намерены вести дипломатический разговор об ответственности и прекращении насилия только с их руководителем, Россией.

До этого Геращенко уже заявляла, что сегодняшнее заседание в Минске, вероятно, будет тяжелым из-за ухудшения ситуации безопасности в районе ООС, заблокированного вопроса освобождения заложников и неясности в вопросе политзаключенных.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинский политзаключенный Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку, требуя отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму. 


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