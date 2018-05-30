В Белом доме подтвердили встречу Помпео с представителем КНДР в Нью-Йорке

Белый дом подтвердил, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео намерен провести встречу с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чола.
Встреча состоится на этой неделе. Вместе с тем, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, точная дата встречи пока не называется. Известно только, что она состоится в Нью-Йорке, - подчеркнула она.
Напомним, ранее СМИ стало известно, что заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи генерал Ким Ен Чол встретится с генеральным секретарем США Майком Помпео.
Как сообщал УРА-Информ, накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что заместитель председателя Трудовой партии КНДР генерал Ким Ен Чол вылетел в Нью-Йорк на переговоры с американской стороной. По данным СМИ, Ким Ен Чол находится под персональными американскими санкциями. Для того чтобы въехать в США, ему нужно получить специальное разрешение.