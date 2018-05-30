Убийство Бабченко: Британия требует привлечь к ответственности убийц

Об этом чиновник написал в своем микроблоге в Twitter.

Джонсон признался, что его отрясла новость об убийстве знаменитого российский журналиста Аркадия Бабченко.

"Мои мысли с его женой и дочерью. Мы должны защитить свободу слова и крайне важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - написал Джонсон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Совете Европы призвали провести быстрое и полное расследование убийства в украинской столице российского журналиста Аркадия Бабченко заявил, что неоднократно в Украине и России журналисты подвергаются нападениям и арестам с тревожной скоростью.