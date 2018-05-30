Президент ПАСЕ осудил убийство Бабченко

Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

По мнению Николетти, нападения на журналистов - серьезные нарушения свободы СМИ. При этом, вчерашнее убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, это вообще полный нонсенс, считает он.

"Нападения на представителей СМИ защищенно Европейским судом по правам человека", - заявил президент ПАСЕ.

Напоследок Николетти таже добавил, что в настоящее время власть должна немедленно расследовать это убийство и принять меры для обеспечения безопасности журналистов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", окровавленного журналиста обнаружила в квартире его супруга. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко предварительно сообщил, что выстрелов было несколько.