13:35 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент ПАСЕ осудил убийство Бабченко

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти призвал к немедленному расследованию убийства российского журналиста Аркадия Бабченка. 

Президент ПАСЕ осудил убийство Бабченко

Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

По мнению Николетти, нападения на журналистов - серьезные нарушения свободы СМИ. При этом, вчерашнее убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, это вообще полный нонсенс, считает он.

"Нападения на представителей СМИ защищенно Европейским судом по правам человека", - заявил президент ПАСЕ.

Напоследок Николетти таже добавил, что в настоящее время власть должна немедленно расследовать это убийство и принять меры для обеспечения безопасности журналистов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"окровавленного журналиста обнаружила в квартире его супруга. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко предварительно сообщил, что выстрелов было несколько. 


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