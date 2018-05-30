Президент Германии Штайнмайер приехал во Львов - ФОТО

По предварительной информации, глава государства принял участие в экскурсии Дворцом Потоцких, в частности просмотрел экспозицию одной из выставок. Кроме того, президент ФРГ по просьбе председателя Львовской ОГА Олега Синютки оставил запись в книге Почетных гостей города.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", двусторонняя торговля между Украиной и Германией за прошлый 2017 год выросла почти на 23 процента. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как утверждает украинский президент, такие показатели являются одним из рекордных среди многих стран.