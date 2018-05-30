15:56 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Германии Штайнмайер приехал во Львов - ФОТО

Глава Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер приехал с рабочем визитом во Львов. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Президент Германии Штайнмайер приехал во Львов - ФОТО

По предварительной информации, глава государства принял участие в экскурсии Дворцом Потоцких, в частности просмотрел экспозицию одной из выставок. Кроме того, президент ФРГ по просьбе председателя Львовской ОГА Олега Синютки оставил запись в книге Почетных гостей города.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", двусторонняя торговля между Украиной и Германией за прошлый 2017 год выросла почти на 23 процента. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как утверждает украинский президент, такие показатели являются одним из рекордных среди многих стран.


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