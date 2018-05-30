09:15 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко уволит Вовка с должности главы НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Порошенко уволит Вовка с должности главы НКРЭКУ

Соответствующий указ в среду утром, 30мая, опубликован на сайте украинского президента. При этом в документе уточняется, что Вовк уволен в соответствии с ранее утвержденным планом ротации главы и членов НКРЭКУ.

Напомним,18 апреля Вовка повторно не допустили к участию в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ после того, как конкурсная комиссия признала недостаточным его опыт работы в сфере энергетики. Согласно новым нормам, кандидат должен иметь не менее пяти лет опыта работы в данной сфере.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко назначил главой Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг 25-летнего  Дмитрия Вовка, ранее работавшего в корпорации президента Украины.


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