Порошенко уволил Машляковского с должности члена НКРЭКУ

Соответствующий указ президента Украины №149/2018 от 26 мая 2018 года обнародован на сайте главы государства. Согласно документу, в соответствии с пунктом 3 раздела IV "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", пункта 3 статьи 1 указа президента Украины от 23 марта 2017 №78 "Об утверждении плана ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" постановляю: уволить Машляковского Руслана Леонидовича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, в августе 2014 года Порошенко ликвидировал Национальную комиссию по госрегулированию коммунальных услуга и Нацкомиссию по госрегулированию энергетики и другим указом создал Нацкомиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Членами Нацкомиссии президент назначил Андрея Геруса, Владимира Евдокимова, Юлию Ковалеву, Руслана Машляковского, Валерия Тарасюка и Андрея Ткаченко.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня президент уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.