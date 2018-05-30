13:29 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко утвердил новых членов НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко после увольнения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, назначил новых работников.

Порошенко утвердил новых членов НКРЭКУ

Об этом сообщила секретарь конкурсной комиссии по отбору новых членов НКРЭКУ Светлана Голикова на своей странице в Facebook.

По ее информации, на пост энергетического регулятора Укргидроэнерго назначен Александр Фармагей. В свою очередь на пост главы Укрэнерго заступил Дмитрий Коваленко, а Евгений Магльованный будет заведовать Госэнергоэффективностью.

Кроме того, определены новые члены Нацкомиссии – Елена Антонова, которая работала в негосударственных энергетических компаниях – украинской ДТЭК и американской AES и Оксана Кривенко, ранее сотрудник аппарата НКРЭКУ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 


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