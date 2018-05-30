20:32 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 30 мая, назначил новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ

Глава государства подписал соответствующий указ. Как сообщает пресс-служба президента этим указом назначено пять новых членов НКРЭКУ.

При этом сам Порошенко выразил уверенность, что комиссия будет работать как по-настоящему независимый регулятор, который сможет обеспечить эффективное функционирование рынка. Я считаю, что конкурсная комиссия отобрала очень достойных кандидатов, которые очень ответственно будут относиться к своим обязанностям, - подчеркнул президент, добавив, что это является очень важным процессом имплементации закона о национального регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Порошенко также подчеркнул, что работа НКРЭКУ должна быть прозрачной и понятной для граждан, "заботиться о прозрачном формировании тарифов". Президент также напомнил, что для отбора новых членов НКРЭКУ парламентом и правительством была сформирована комиссия, которая провела 50 кандидатов и отобрала из них за прозрачной системой оценки 10 кандидатов, которые были представлены президенту для назначения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко уволил Дмитрия Волка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.


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