Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ

Глава государства подписал соответствующий указ. Как сообщает пресс-служба президента этим указом назначено пять новых членов НКРЭКУ.

При этом сам Порошенко выразил уверенность, что комиссия будет работать как по-настоящему независимый регулятор, который сможет обеспечить эффективное функционирование рынка. Я считаю, что конкурсная комиссия отобрала очень достойных кандидатов, которые очень ответственно будут относиться к своим обязанностям, - подчеркнул президент, добавив, что это является очень важным процессом имплементации закона о национального регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Порошенко также подчеркнул, что работа НКРЭКУ должна быть прозрачной и понятной для граждан, "заботиться о прозрачном формировании тарифов". Президент также напомнил, что для отбора новых членов НКРЭКУ парламентом и правительством была сформирована комиссия, которая провела 50 кандидатов и отобрала из них за прозрачной системой оценки 10 кандидатов, которые были представлены президенту для назначения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко уволил Дмитрия Волка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.