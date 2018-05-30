15:27 30.05.2018 | Политика | Новости
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ООН намерено назначить спецпредставителя по Украине

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил ООН назначить спецпредставителя по Украине. Об этом информирует Радио Свобода.

ООН намерено назначить спецпредставителя по Украине

По словам польского министра, соответствующая идея обсуждалась с польскими экспертами. Однако, конкретной кандидатуры нет и для назначения на эту должность могут рассматриваться разные люди.

Известно, что это решение должен принять Совет Безопасности, но есть вероятность, что некоторые страны воспользуются правом вето.

Чапутович добавил, что нормандский формат не очень успешный, поэтому привлечение к решению проблемы ООН, может существенно помочь изменить ситуацию на Донбассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп провели рабочую встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, ООН должна наконец-то стать тем органом, который будет заниматься урегулированием конфликтов на глобальном уровне.


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