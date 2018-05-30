16:51 30.05.2018 | Политика | Новости
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Москалькова заявила, что не приедет к Сенцову

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отмени ранее запланированной поездки к украинскому политическому пленнику в России Олегу Сенцову. Она предложила альтернативу своей поездки.

Москалькова заявила, что не приедет к Сенцову

Об этом сообщает российское СМИ "Медиазона". 

Как поясняет Москальова, такое решение было принято в связи с тем, что произошел разлив реки Ямал в Томской области. Таким образом возможность добраться непосредственно к этой колонии можно осуществить только с применением вертолета.

Вместо воздушного способа перемещения Москальова предложила связаться с помощью видеоконференции. Было решено, что в таком режиме удастся не только увидеть Сенцова, но и убедиться в его положительном или отрицательном состоянии здоровья.

Заключенный голодает в исправительной колонии №8 "Белый медведь" города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа РФ, хотя согласился на поддерживающую процедуру, за ним следят медицинские работники.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в деле объявившего голодовку Олега Сенцова речь идет не только о нем, но и о 60-70 украинцах, находящихся в российских тюрьмах, освобождения которых требует Сенцов.


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