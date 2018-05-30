10:54 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Швеции и Литвы потребовали привлечения к ответственности виновных в убийстве Бабченко

Министры иностранных дел Литвы и Швеции шокированы убийством в Киеве представителя СМИ Аркадия Бабченко, вследствие чего призывают найти ответственных за совершенное ужасное преступление.

МИД Швеции и Литвы потребовали привлечения к ответственности виновных в убийстве Бабченко

Соотвествующие заявления опубликовали главы МИД обеих стран Маргот Валльстрем и Линас Линкявичюс в своем микроблоге в Twitter.

Как отметила Валльстрем, она очень напугана убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Также она считает, что это один из последних случаев среди убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом. Поэтому, сейчас следует срочно приложить все необходимые усилия, чтобы виновные были привлечены к ответственности

По этому поводу, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также выразил соболезнования семье и друзьям Бабченко. 

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что российское правительство не простило честности и принципиальности журналиста. Ведь Бабченко был лутшим другом Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии.


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