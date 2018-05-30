Конституционный суд Румынии отстранил главного прокурора с должности

Об этом сообщают румынские СМИ.

Конституционный суд объявил данное решение после конфликта между президентом Румынии Клаусом и министром юстиции Тудорелом Тоадером по поводу отставки главного антикоррупционного прокурора страны Лауры Кодруцы Кьовеши.

До этого Йоханисс не собирался ставить свою подпись под представлением, направленным на отставку председателя антикоррупционного ведомства по запросу Тоадера.

Президенту необходимо издать указ об увольнении прокурора национальной антикоррупционной дирекции (DNA) с учетом запроса министра юстиции, иначе он нарушит Конституцию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой войны.