11:56 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава МИД Польши призвал международное сообщество не забывать о войне в Донбассе

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал международное сообщество не забывать о войне на востоке Украины.

Глава МИД Польши призвал международное сообщество не забывать о войне в Донбассе

Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном ситуации в Украине.

По словам Чапутовича, для Польши очень важно продемонстрировать волю переговоров об этом конфликте. Ведь, как можно наблюдать в последнее время, международная общественность устала от него.

"При всем уважении к Франции и Германии и благодарности за их роль в нормандском формате, последний не помог разрешить конфликт. Необходимо продолжить искать инструменты в ООН, но также и на уровне ЕС", - отметил Яцек Чапутович.

Глава польской дипломатии также предложил назначить полномочного представителя ООН по конфликту в Украине и ввести в районы боевых действий международных миротворцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе погибли два украинских спецназовца. Погибшими является подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Ведомство СБУ пообещало родственникам погибших взять на себя все обязательства по финансированию и организации ритуальных услуг.


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