Глава Каталонии утвердил новый состав правительства

Отмечается, что Торра подписал указ о формировании нового кабинета министров, в который не вошли политики, которые находятся в тюрьмам, преследуются судебной системой Испании или сбежали за границу.

Извеестно, что ранее в правительственный состав были включены Жосепа Руля и Жорди Туруля, которые находятся в тюрьме по обвинению в организации мятежа. В правительство также были назначены Луис Пуч и Тони Комин, которые выехали в Бельгию из-за угрозы ареста.

Так, Торра критиковали оппозиция и секторы движения за независимость за то, что в правительстве было всего три женщины.

После внесения изменений в каталонском правительстве теперь 8 мужчин и 6 женщин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новоизбранный руководитель Каталонии Ким Торра принес присягу лидера правительства Каталонии, не говоря при этом ничего о короле и Конституции Испании, дав слово быть верным населению Каталонии.