14:42 30.05.2018 | Политика | Новости
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Глава Каталонии утвердил новый состав правительства

Лидер правительства Каталонии Ким Торра одобрил новый состав регионального правительства автономии без заключенных политиков. Об этом информирует La Vanguardia.

Глава Каталонии утвердил новый состав правительства

Отмечается, что Торра подписал указ о формировании нового кабинета министров, в который не вошли политики, которые находятся в тюрьмам, преследуются судебной системой Испании или сбежали за границу.

Извеестно, что ранее в правительственный состав были включены Жосепа Руля и Жорди Туруля, которые находятся в тюрьме по обвинению в организации мятежа. В правительство также были назначены Луис Пуч и Тони Комин, которые выехали в Бельгию из-за угрозы ареста.

Так, Торра критиковали оппозиция и секторы движения за независимость за то, что в правительстве было всего три женщины.

После внесения изменений в каталонском правительстве теперь 8 мужчин и 6 женщин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новоизбранный руководитель Каталонии Ким Торра принес присягу лидера правительства Каталонии, не говоря при этом ничего о короле и Конституции Испании, дав слово быть верным населению  Каталонии.


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