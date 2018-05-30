Глава Каталонии утвердил новый состав правительства

Лидер правительства Каталонии Ким Торра одобрил новый состав регионального правительства автономии без заключенных политиков. Об этом информирует La Vanguardia.
Отмечается, что Торра подписал указ о формировании нового кабинета министров, в который не вошли политики, которые находятся в тюрьмам, преследуются судебной системой Испании или сбежали за границу.
Извеестно, что ранее в правительственный состав были включены Жосепа Руля и Жорди Туруля, которые находятся в тюрьме по обвинению в организации мятежа. В правительство также были назначены Луис Пуч и Тони Комин, которые выехали в Бельгию из-за угрозы ареста.
Так, Торра критиковали оппозиция и секторы движения за независимость за то, что в правительстве было всего три женщины.
После внесения изменений в каталонском правительстве теперь 8 мужчин и 6 женщин.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новоизбранный руководитель Каталонии Ким Торра принес присягу лидера правительства Каталонии, не говоря при этом ничего о короле и Конституции Испании, дав слово быть верным населению Каталонии.