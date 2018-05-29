14:50 29.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину прибыл президент Германии Штайнмайер - ФОТО

Глава Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В Украину прибыл президент Германии Штайнмайер - ФОТО

Об этом свидетельствует трансляция церемонии встречи, которая состоялась на площади возле Мариинского дворца в Киеве во вторник, 29 мая.

Отмечается, что Франк-Вальтер плинарует встретится с учениками "Киево-Могилянской академии", а также студентами и преподавателями по случаю украинско-немецкого года языков.

Кроме того, он планирует посещение Львова, могилы неизвестного солдата в Киеве, памятник Голодомору, памятник Героя Небесной Сотни.

Кстати, программа пребывания также предусматривает посещение президентом Германии Львова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководитель Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует нанести деловой визит в столицу Украины 29-30 мая 2018 годя для встречи с руководством государства.


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