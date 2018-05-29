В Польше предупреждают о террористической угрозе в РФ

Об этом сообщается в обнародованном 29 мая 2018 года объявлении МИД Польши.

Отмечается, что в России возникает риск террористических атак, который растет из-за чемпионата мира по футболу, что пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В МИД призывают проявлять бдительность, особенно на стадионах принимающих турнир городов, территориях фан-зон, а также в общественном транспорте.

В ведомстве также предупреждают об опасности посещения Северного Кавказа, то есть республик Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана.

Стоит отметить, что Польша, как и другие государства, признает Крым неотделимой частью Украины. Как заявляют в ведомстве, аннексия этой части территории Украины делает нереальным предоставление консульской поддержки пребывающим там гражданам Польши. В связи с этим польское министерство иностранных дел категорически отговаривает население от поездок в Крым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Польша настаивает на продолжении санкций против России.