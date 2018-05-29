В Парагвае президент подал в отставку

Он пояснил, что такое решение принято "чтобы продолжать служить стране в сенате, выполняя народную волю, высказанную при голосовании". Как сообщает глава Парагвая в своем Twitter, его отставка будет одобрена или отклонена сенатом во вторник.

При этом местные СМИ подчеркивают, что в случае одобрения отставки Картес возглавит сенат Парагвая в июне.

Напомним, Орасио Картес находится у власти с 2013 года. В августе ему пришлось бы уйти со своего поста.

Как сообщал УРА-Информ, президентские выборы в Парагвае состоялись 22 апреля. Победителем стал кандидат от правящей консервативной партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес, заручившийся поддержкой 46% избирателей. Глава государства в Парагвае избирается на пять лет.