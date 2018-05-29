В мае 15 депутатов ни разу не проголосовали - КИУ

Эти депутаты официально пропустили голосования по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки.

Об этом во вторник, 29 мая, сообщила пресс-службу КИУ. По данным ведомства, всего за месяц состоялось 12 пленарных заседаний, на которых было проведено 462 голосования.

Среди депутатов, которые не проголосовали ни разу Вадим Рабинович и Ефим Звягильский - "Оппозиционный блок", внефракционные Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Константин Жеваго, Сергей Мельничук внефракционные, Петр Сабашук, Виталий Чепинога - БПП и Денис Дзензерский - Народный фронт.

При этом, некоторые из них присутствовали в парламенте на момент голосований, однако участия в них не принимали. Так, Вадим Рабинович и Ефим Звягильский были письменно зарегистрированы на четырех заседаниях, Константин Жеваго - двух, Виталий Чепинога - семи, - говорится в сообщении.

Также, по информации КИУ, ни разу в мае не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которая находится под стражей.

В мае 71 народный депутат пропустили 90% голосований Рады. Это вдвое больше, чем в апреле и в целом является худшим показателем с января 2018 года, когда почти не голосовали 127 народных депутатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, тринадцать народных депутатов не проголосовали в апреле ни разу.