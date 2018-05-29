В Канаде предложили передать Украине оружие на 9,5 миллионов долларов

Общая сумма оружия составляет 9,5 миллионов долларов. Раньше оно предназначалось курдским силам для борьбы с боевиками "Исламского государства" в Ираке.

Как сообщает North Shore News, правительство премьера Канады Джастина Трюдо 15 месяцев назад объявило о намерении предоставить курдам вооружение, в том числе винтовки, пулеметы, легкие минометы, гранатометы и противотанковые ракеты, но возникла задержка с получением разрешений от иракского правительства и обеспечения надлежащих гарантий, что оно не окажется в руках групп, обвиняемых в военных преступлениях в Ираке. Вместе с тем, в конце прошлого года между иракскими и курдскими силами произошел конфликт из-за желания курдов создать независимое государство на севере Ирака и вооружения до сих пор хранятся на складах канадских вооруженных сил в Монреале.

По словам депутата от Консервативной партии Джеймса Безана, сейчас оружие храниться и собирает пыль, а между тем насилие в Украине привело к новому весеннему наступлению. Вместо того, чтобы позволить этому оружию лежать впустую, давайте передадим его людям, которые могут его использовать, - заявил депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спецпосланник Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что между Соединенными Штатами и Европой нет разногласий по предоставлению Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".