Украина призывает мировое сообщество к активной работе по введению миротворцев на Донбасс, - Гройсман

На сегодня каждый день промедления стоит жизней украинцев. Об этом во вторник, 29 мая, в своем обращении по случаю международного дня миротворцев ООН, отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также подчеркнул, что вопрос миротворцев сегодня актуален и для нашей страны. Военная, информационная, кибернетическая и экономическая агрессия правящего режима Российской Федерации, длительные боевые действия на востоке нашей страны заставляют нас заявлять о необходимости введения миротворческой миссии в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, - заявил Гройсман.

По его словам, ситуация осложняется еще тем, что для введения миротворцев на Донбасс требуется одобрение государства-агрессора в Совете безопасности ООН, с которой у Украины "разное видение этой миссии".

Однако Украина полна решимости и впредь активно отстаивать свою позицию. Мы будем призывать мировое сообщество к активной работе в этом направлении, ведь каждый день промедления стоит нам жизней наших защитников, - заявил нлава украинского правительства, добавив, что миротворческая миссия ООН для достижения своих целей должна иметь широкие полномочия и размещаться во всей зоне конфликта, в том числе на неконтролируемом Киевом участке российско-украинской границы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских миротворцев с Международным днем участников операций Организации объединенных наций по поддержанию международного мира и безопасности. Глава государства подчеркнул, что активное и существенное участие Украины в миротворческих миссиях по всему миру дает ей моральное право ожидать адекватной помощи ООН в противостоянии внешней агрессии.