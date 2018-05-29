Украина нарастила объемы торговли с Германией, - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как утверждает украинский президент, такие показатели являются одним из рекордных среди многих стран.

Предполагается, что это результат внедрения Соглашения про ассоциацию, включая полную и всеобъемлющую зону свободной торговли, когда и украинские и немецкие производители имеют беспрепятственный доступ на рынки.

Согласно последним данным, объемы украинской торговли достигают восьми млрд евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", часть украинских граждан предлагают рассмотреть президенту Украины Петру Порошенко петицию о запрете торговли по выходным дням. Гражданин Украины Богдан Пеструшко с 24 апреля опубликовал на сайте лидера страны петицию, чтобы в стране ликвидировали торговлю по воскресеньям.