Российский суд заочно арестовал Антона Геращенко

Суд арестовал украинского политика сроком на два месяца. Как сообщает "Интерфакс", в России Антона Геращенко обвинили в публичном оправдании терроризма.

В связи с чем российский суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса России Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием СМИ или интернета.

При этом пресс-секретарь суда Юнона Царева заявила, что Геращенко объявлен в международный розыск.

Сам украинский политик на своей страничке в Facebook отметил, что упомянутое решение в России принято из-за его призыва "документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 июля в России суд заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Вадима Приймачка, которые расследуют дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.