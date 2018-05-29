08:59 29.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российский суд заочно арестовал Антона Геращенко

Басманный суд города Москвы в понедельник, 28 мая, дал разрешение на заочный арест народного депутата Украины от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко.

Российский суд заочно арестовал Антона Геращенко

Суд арестовал украинского политика сроком на два месяца. Как сообщает "Интерфакс", в России Антона Геращенко обвинили в публичном оправдании терроризма.

В связи с чем российский суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса России Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием СМИ или интернета.

При этом пресс-секретарь суда Юнона Царева заявила, что Геращенко объявлен в международный розыск.

Сам украинский политик на своей страничке в Facebook отметил, что упомянутое решение в России принято из-за его призыва "документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 июля в России суд заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Вадима Приймачка, которые расследуют дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.


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