14:55 29.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представитель Администрации президента подготовит встречу в нормандском формате

Представитель Администрации президента Украины Петра Порошенко будет осуществлять подготовку встречи в нормандском формате. С этой целью 1 июня 2018 года он отправляется в Берлин.

Представитель Администрации президента подготовит встречу в нормандском формате

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко во время брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам лидер страны, договоренность о встрече была заключена в Аахене. Он добавил, что сто сторону Украины будут осуществляться попытки в скорейшем времени организовать встречу на высшем уровне в нормандском формате

Согласно указу Порошенка, по этому поводу, заместитель председателя президентской администрации с 1 июня 2018 года отправляется с деловой поездкой в Германию. В Берлине он проведет соответствующие переговоры о подготовке предстоящей встречи. Глава государства подчеркнул, что для Украины это очень важно.

Тем временем министры иностранных дел Федеративной Республики Германия также начали подготовку к встрече в нормандском формате, как заявляла федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве рассказал, что встреча глав МИД Франции, России и Украины в " нормандском формате" может пройти в Берлине.


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