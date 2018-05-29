Порошенко поговорит с Штайнмайером о миротворцах ООН на Донбассе

Глава германии будет находится с официальным визитом в Украине два дня. Как сообщает пресс-службе Администрации президента Украины, планируется обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также путей дальнейшей поддержки Германией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Особое внимание будет уделено ситуации на Донбассе и вопросу размещения миротворческой миссии ООН в оккупированном регионе, - отметили в АП, добавив, что программа пребывания также предусматривает посещение президентом Германии города Львов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен приехать с рабочим визитом в Украину. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко Открывая заседание Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая, Порошенко рассказал, что ожидает приезда в украинскую столицу президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера 29 мая.