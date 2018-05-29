Парламент Испании в четверг проведет дебаты о недоверии правительству

С предложением вотума недоверия выступила оппозиционная Социалистическая рабочая партия после объявленного на прошлой неделе приговора суда 29 обвиняемым в отмывании денег, коррупции и махинациях с имуществом. Как сообщил в понедельник, 28 мая, представитель парламента, среди осужденных бывшие высокопоставленные функционеры правящей Народной партии. Сама партия, к которой принадлежит и Рахой, должна будет вернуть 245 000 евро.

В то же время Мариано Рахой уже заявил, что коррупционный скандал никак не касается одного из членов его правительства, и он намерен работать дальше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Испании Мариано Рахой раскритиковал решение оппозиции требовать его отставки, обвинив своих политических оппонентов в дестабилизации страны и преследовании узко политических интересов.