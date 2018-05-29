16:30 29.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нормандский процесс будет снова активирован, - Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что переговоры в "нормандском формате" относительно урегулирования вооруженного противостояния на Донбассе в скором времени будут "активизированы".

Нормандский процесс будет снова активирован, - Штайнмайер

Соответствующее заявление лидер страны сделал во время пресс-конференции в Киеве, 29 мая.

Как утверждает Штайнмайер, что после недавних переговоров лидеров Германии, Франции и Украины, а также визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи к Путину, встречи "нормандской четверки" могут активизироваться.

"Я думаю, что все эти переговоры, в том числе и переговоры канцлера в Сочи приведут к тому, что нормандский процесс получит новый статус активности. Мы скажем, что форматы нормандского процесса снова будут активированы ", - дрбавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""нормандскому формату" нужно дать новый толчок. Однако, точной даты, когда может состояться такая встреча, глава внешнеполитического ведомства ФРГ не назвал.


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