Нормандский процесс будет снова активирован, - Штайнмайер

Соответствующее заявление лидер страны сделал во время пресс-конференции в Киеве, 29 мая.

Как утверждает Штайнмайер, что после недавних переговоров лидеров Германии, Франции и Украины, а также визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи к Путину, встречи "нормандской четверки" могут активизироваться.

"Я думаю, что все эти переговоры, в том числе и переговоры канцлера в Сочи приведут к тому, что нормандский процесс получит новый статус активности. Мы скажем, что форматы нормандского процесса снова будут активированы ", - дрбавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "нормандскому формату" нужно дать новый толчок. Однако, точной даты, когда может состояться такая встреча, глава внешнеполитического ведомства ФРГ не назвал.