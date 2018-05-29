15:51 29.05.2018 | Политика | Новости
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Независимость Южной Осетии и Абхазии официально подтвердили в Сирии

В Сирии заявили о конкретной позиции государства в плане официального признания и реализации дипломатических связей с непризнанными Южной Осетией и Абхазией. 

Независимость Южной Осетии и Абхазии официально подтвердили в Сирии

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Сирии.

Отмечается, что в знак признания взаимной поддержки Сирийская Арабская Республика, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия совместно приняли решение о установке дипломатической политики между собой.

Так называемый министр иностранных дел непризнанной Абхазии Даур Кове написал в Facebook о последнем визите в Грузию 21 мая 2018 года государственного секретаря США Майк Помпео. В ходе деловых переговоров американский дипломат призвал Россию вывести свои войска из данных регионов.

Южная Осетия считается неподконтрольным Тбилиси регионом в Грузии, в 2008 году контроль над ним при поддержке России перешел к боевикам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перечень вооруженных группировок, которые активно действуют в провинциях  Дераа и Кунейтра на севере Сирии, заявили о принятии решения далее действовать сообща, объединив свои силы и вооружение.


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