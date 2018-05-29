Независимость Южной Осетии и Абхазии официально подтвердили в Сирии

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Сирии.

Отмечается, что в знак признания взаимной поддержки Сирийская Арабская Республика, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия совместно приняли решение о установке дипломатической политики между собой.

Так называемый министр иностранных дел непризнанной Абхазии Даур Кове написал в Facebook о последнем визите в Грузию 21 мая 2018 года государственного секретаря США Майк Помпео. В ходе деловых переговоров американский дипломат призвал Россию вывести свои войска из данных регионов.

Южная Осетия считается неподконтрольным Тбилиси регионом в Грузии, в 2008 году контроль над ним при поддержке России перешел к боевикам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перечень вооруженных группировок, которые активно действуют в провинциях Дераа и Кунейтра на севере Сирии, заявили о принятии решения далее действовать сообща, объединив свои силы и вооружение.