Молдова намерена лишить русский язык особого статуса

Заседание суда запланировано на два часа дня. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 29 мая, на сайте Конституционного суда страны, в конце января в суд обратились десять депутатов во главе с Михаем Гимпу.

В своем запросе политики просят проверить на соответствие Конституции положения закона 1989 года о функционировании языков, которое наделяет русский язык статусом языка межнационального общения в Молдове.

Они также требуют аннулировать все упоминания русского языка в законах. В частности, обязательство переводить на русский язык принятые законы, другие документы, а также право граждан обращаться на русском в органы власти и получать ответ также на русском языке.

При этом свое обращение депутаты пояснили тем, что закон о функционировании языков был принят в других исторических реалиях, когда еще существовал Советский Союз, а сегодня, по их мнению, это анахронизмом и русский язык, имея особый статус, конкурирует с государственным.

При этом политики указывают, что этнические русские в Молдавии составляют лишь около 4%, поэтому статус русского языка "не обоснован" и "ущемляет" языки других меньшинств, способствуя их русификации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступает за использование казахского языка в качестве основного в работе местного правительства и парламента. Такое заявление он сделал во время встречи с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым. По словам главы Казахстана, процесс перехода на латиницу является исторически важным для народа.