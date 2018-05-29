12:56 29.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100195295:Polishuk

Климкин во вторник примет участие в брифинге Совбеза ООН по Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 29 мая, отправится с рабочим визитом в Нью-Йорк.

Климкин во вторник примет участие в брифинге Совбеза ООН по Украине

В Соединенных Штатах глава украинского внешнеполитического ведомства пробудет два дня и примет участие в брифинге Совета безопасности Организации объединенных наций. Как сообщает пресс-служба МИД, во время брифинга речь пойдет о ситуации, которая сложилась в результате российской агрессии против Украины, а также об урегулировании конфликта.

Мероприятие пройдет под председательством министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. В заседании ожидается участие заместителя генсекретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло, помощника заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместителя координатора по чрезвычайной помощи Урсулы Мюллер, главы СММ ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что участие Климкина в заседании станет очередной возможностью для привлечения внимания членов СБ и международного сообщества в целом к российской агрессии против Украины и нарушений со стороны РФ международного гуманитарного права и прав человека.

Климкин также планирует ряд встреч с иностранными партнерами и руководством ООН.

Напомним, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен приехать с рабочим визитом в Украину.

Как сообщал УРА-Информ, глава Германии будет находится в Киевее два дня. Президент Украины Петр Порошенко во вторник проведет встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент Азербайджана запустил Южный газовый коридор Молдова намерена лишить русский язык особого статуса В Одессе троллейбус посреди дороги потерял колесо - ФОТО Украина призывает мировое сообщество к активной работе по введению миротворцев на Донбасс, - Гройсман
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив