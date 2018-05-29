Климкин во вторник примет участие в брифинге Совбеза ООН по Украине

В Соединенных Штатах глава украинского внешнеполитического ведомства пробудет два дня и примет участие в брифинге Совета безопасности Организации объединенных наций. Как сообщает пресс-служба МИД, во время брифинга речь пойдет о ситуации, которая сложилась в результате российской агрессии против Украины, а также об урегулировании конфликта.

Мероприятие пройдет под председательством министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. В заседании ожидается участие заместителя генсекретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло, помощника заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместителя координатора по чрезвычайной помощи Урсулы Мюллер, главы СММ ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что участие Климкина в заседании станет очередной возможностью для привлечения внимания членов СБ и международного сообщества в целом к российской агрессии против Украины и нарушений со стороны РФ международного гуманитарного права и прав человека.

Климкин также планирует ряд встреч с иностранными партнерами и руководством ООН.

Напомним, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен приехать с рабочим визитом в Украину.

Как сообщал УРА-Информ, глава Германии будет находится в Киевее два дня. Президент Украины Петр Порошенко во вторник проведет встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.