16:52 29.05.2018 | Политика | Новости
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Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

В Грузии заявили о разрыве дипломатических отношений с Сирией в связи с тем, что она признала независимость непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии.

Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Об этом сообщается в министерстве иностранных дел Грузии.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона. В связи с этим грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией, подчеркнул он.

По предварительным сведениям, независимость двух самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.

Добавим, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как она осуществила военную агрессию против грузинского государства в августе 2008 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Грузии приняли решение использовать аутентичное название страны - Лиетува, вместо старого именования - Литовская Республика.


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