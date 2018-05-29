13:58 29.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ельченко огласил условия для отправки миротворцев на Донбасс

Глава постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что есть возможные варианты отправки миротворцев на Донбасс в рамках региональной организации, которая будет иметь мандат ООН. Однако, в случае с Украиной трудно найти такую ​​организацию.

Ельченко огласил условия для отправки миротворцев на Донбасс

Об этом он рассказал в эфире телеканала Голоса Америки.

Отмечается, что вскоре состоится заседания Совбеза ООН, на котором будет подниматься вопрос о формировании миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Ельченко считает, что в случае, если Россия вдруг согласится на создание миротворческой миссии ООН, и это решение будет утверждено в Совбезе, возникнет проблема ее формирования. Возможно, заметил постпред, и не нужно никаких решений Совбеза. Главное - чтобы Россия приняла решение закончить конфликт.

"Единственное, чего не хватает, - это готовности и согласия России прекратить поддержку и поставку оружия, боеприпасов, людей и денег ", - добавил дипломат.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", представители Организации Объединенных Наций утверждают, что для разрешения конфликта на Донбассе требуется 20 тыс "голубых шлемов". Согласно информации источника, требуется не только сам факт введения миротворцев.


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