Ельченко огласил условия для отправки миротворцев на Донбасс

Об этом он рассказал в эфире телеканала Голоса Америки.

Отмечается, что вскоре состоится заседания Совбеза ООН, на котором будет подниматься вопрос о формировании миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Ельченко считает, что в случае, если Россия вдруг согласится на создание миротворческой миссии ООН, и это решение будет утверждено в Совбезе, возникнет проблема ее формирования. Возможно, заметил постпред, и не нужно никаких решений Совбеза. Главное - чтобы Россия приняла решение закончить конфликт.

"Единственное, чего не хватает, - это готовности и согласия России прекратить поддержку и поставку оружия, боеприпасов, людей и денег ", - добавил дипломат.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", представители Организации Объединенных Наций утверждают, что для разрешения конфликта на Донбассе требуется 20 тыс "голубых шлемов". Согласно информации источника, требуется не только сам факт введения миротворцев.