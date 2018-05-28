11:37 28.05.2018 | Политика | Новости
100195192:labazovych

В Италии евроскептики пригрозили импичментом президенту

Итальянские парламентарии рассматривают возможность объявления импичмента президенту республики Серджо Маттарелле, который находится под влиянием интересов иностранных государств.

В Италии евроскептики пригрозили импичментом президенту

Об этом заявил глава второй крупнейшей партии Италии "Пять звезд" Луиджи Ди Майо.

Как считает лидер "Братьев Италии", нынешний президент препятствует созданию нового правительства. Причиной этому свидетельствует тот факт, что Маттарелла отклонил кандидатуру Паоло Савоны на пост министра экономики и финансов.

В свою очередь представители "Движения "5 звезд" пообещали представить в парламенте резолюцию об импичменте Маттареллы. Вместе с тем лидер "Движения" Лиуджи Ди Майо открыто заявил, что президент не хотел допустить формирования правительства с их участием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Италии Серджо Маттарелла разрешил Джузеппе Конте формировать новое правительство, в которое войдут представители популистских партий "Движение 5 звезд" и "Лига".


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве пламя охватило кинотеатр "Экран" - ФОТО Цены на фрукты в этом году неприятно удивят украинцев В Мэриленде объявлен режим чрезвычайного положения В Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив