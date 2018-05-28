В Италии евроскептики пригрозили импичментом президенту

Об этом заявил глава второй крупнейшей партии Италии "Пять звезд" Луиджи Ди Майо.

Как считает лидер "Братьев Италии", нынешний президент препятствует созданию нового правительства. Причиной этому свидетельствует тот факт, что Маттарелла отклонил кандидатуру Паоло Савоны на пост министра экономики и финансов.

В свою очередь представители "Движения "5 звезд" пообещали представить в парламенте резолюцию об импичменте Маттареллы. Вместе с тем лидер "Движения" Лиуджи Ди Майо открыто заявил, что президент не хотел допустить формирования правительства с их участием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Италии Серджо Маттарелла разрешил Джузеппе Конте формировать новое правительство, в которое войдут представители популистских партий "Движение 5 звезд" и "Лига".