Украинский МИД в очередной раз требует освободить Сущенко, - Беца

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз заявляет о политической мотивированности дела против украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в России.

Министерство требует его освобождения. Об этом в понедельник, 28 мая, в своем Twitter сообщила спикер министерства Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что заложника агрессии Российской Федерации необходимо освободить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинскому журналисту Роману Сущенко, которого удерживают в РФ, вынесут приговор 4 июня 2018 года. Об этом сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.