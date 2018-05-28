23:47 28.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский МИД в очередной раз требует освободить Сущенко, - Беца

В министерстве подчеркнули политическую мотивированность дела Сущенко.

Украинский МИД в очередной раз требует освободить Сущенко, - Беца

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз заявляет о политической мотивированности дела против украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в России.

Министерство требует его освобождения. Об этом в понедельник, 28 мая, в своем Twitter сообщила спикер министерства Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что заложника агрессии Российской Федерации необходимо освободить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинскому журналисту Роману Сущенко, которого удерживают в РФ, вынесут приговор 4 июня 2018 года. Об этом сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

 


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