10:39 28.05.2018 | Политика | Новости
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Президент Южной Кореи может присоединиться к саммиту лидеров США и КНДР

Глава государства Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен принять участие в саммите лидеров США и КНДР в Сингапуре, который доджен пройти 12 июня.

Президент Южной Кореи может присоединиться к саммиту лидеров США и КНДР

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента Республики Корея.

Согласно его словам, в Сеуле ждут результатов переговоров по подготовке к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

"В зависимости от их исхода президент может присоединиться к президенту Трампу и председателю Киму", - пояснил собеседник агентства.

При этом в Южной Корее считают, что дата и место проведения саммита останутся прежними.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", администрация Белого дома утверждает, что проведение американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре все-таки состоится. 


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