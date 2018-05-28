Президент Южной Кореи может присоединиться к саммиту лидеров США и КНДР

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента Республики Корея.

Согласно его словам, в Сеуле ждут результатов переговоров по подготовке к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

"В зависимости от их исхода президент может присоединиться к президенту Трампу и председателю Киму", - пояснил собеседник агентства.

При этом в Южной Корее считают, что дата и место проведения саммита останутся прежними.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", администрация Белого дома утверждает, что проведение американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре все-таки состоится.