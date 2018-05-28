В Польшу ожидают расширения сотрудничества НАТО с Украиной во время саммита

Об этом сообщает Польское радио.

Как считает Дуда, июльский саммит НАТО в Брюсселе может послужить сигналом готовности к последующему развитию взаимосвязи с партнерами.

Он добавил, что саммит НАТО станет также причиной для "серьезной дискуссии" о расширении взаимодействия Украины и Грузии. Также, в сторону России польский глава обратил внимание на все более рискованную политику на средиземноморской территории.

По словам Дуды, действующая ситуацию в альянсе в сторону России, нацеленная на сдерживание и защиту, необходимо сберечь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.