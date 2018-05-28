17:50 28.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100195226:test

В Польшу ожидают расширения сотрудничества НАТО с Украиной во время саммита

Правительство Польши надеется, что во время июльского саммита НАТО утвердят решение об увеличении взаимодействия с Украиной, как заявил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве глава Польши Анджей Дуда. 

В Польшу ожидают расширения сотрудничества НАТО с Украиной во время саммита

Об этом сообщает Польское радио.

Как считает Дуда, июльский саммит НАТО в Брюсселе может послужить сигналом готовности к последующему развитию взаимосвязи с партнерами.

Он добавил, что саммит НАТО станет также причиной для "серьезной дискуссии" о расширении взаимодействия Украины и Грузии. Также, в сторону России польский глава обратил внимание на все более рискованную политику на средиземноморской территории.

По словам Дуды, действующая ситуацию в альянсе в сторону России, нацеленная на сдерживание и защиту, необходимо сберечь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины. 


Поделиться
Читайте также:
 
За апрель Украина снизила уровень госдолга В украинском аэропорту не пропустили пятерых граждан Ирака Украинцы стали лидером юношеской баскетбольной Евролиги На Донбассе пограничные пункты переходят на летний режим
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив