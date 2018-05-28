Польша настаивает на продолжении санкций против России - МИД

Об этом в понедельник, 28 мая, в Брюсселе заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, за месяц страны Европейского Союза должны решить, что будет дальше с ограничениями в отношении России.

Должны быть какие-то эффекты, изменение поведения России в международной системе, чтобы эти санкции смягчать, и ничего на это не указывает, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда считает Россию серьезной угрозой глобального мира. Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают реальные намерения России.

События последних дней показали, что Кремль позволяет себе делать покушения с использованием химического оружия на территории стран НАТО и вмешиваться в демократические процессы, - подчеркнул польский лидер.